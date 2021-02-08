 

В Кремле оценили усилия для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов

08.02.2021, 12:48, Новости дня
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Для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов проделан огромный путь, однако необходимо продолжать работать над этим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Жить только прошлым невозможно, надо всегда смотреть в будущее. Я только хочу напомнить слова президента, ведь президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры тоже всем хорошо известны, это то, что обязано делать государство и то, что оно делает», – передает слова Пескова РИА «Новости».

«Проделан огромный путь, но конечно же он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная», – добавил он.

Ранее во время беседы с телеведущим Владимиром Соловьевым главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание на крайне низкий уровень жизни россиян в 90-е годы, в том числе пенсионеров, и отметила, что сейчас наблюдается рост пенсий.

В конце декабря 2020 года стал известен желаемый размер пенсии для большинства россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменились пенсии с 1 января 2021 года.

Напомним, в октябре 2019 года глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов заявил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18%.



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