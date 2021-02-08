 

В Петербурге решили создать стандарт поведения для таксистов

08.02.2021, 12:48, Новости дня
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Правительство Петербурга намерено создать стандарт этичного поведения для таксистов, сообщили в пресс-службе комитета города по транспорту.

«Стандарты этичного поведения таксистов примут в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург нуждается в кодексе этики для легковых такси, содержащем минимальные требования к качеству услуг и обобщенный собирательный «портрет» квалифицированного водителя», – цитирует сообщение ТАСС.

Документ закрепит минимальные требования к качеству услуг, также в нем будет зафиксирован обобщенный «портрет» квалифицированного водителя. В ходе разработки стандартов будет учтено мнение перевозчиков и пассажиров.

Такое решение приняли на совместном совещании комитета и агрегаторов такси после жалоб горожан на неэтичное поведение таксистов.

На данный момент действует соглашение об информационном взаимодействии в перевозках пассажиров и багажа на территории города, оно разработано комитетом и подписано всеми агрегаторами.

Документ предполагает подготовку предложений к внесению изменений в законодательство РФ и Петербурга, регулирующее сферу такси, оперативное рассмотрение поступающих в комитет обращений граждан, связанных с деятельностью легкового такси. «На 2021 год поставлена задача завершить второй этап реализации данных соглашений и техническую интеграцию с Региональной навигационной информационной системой», – уточнили в комитете.

В январе девушка опубликовала в Сети видеозапись, в которой рассказала, что таксист, перевозивший ее в Пулково, смотрел порнографию во время поездки и совершал развратные действия. После этого «Ситимобил» заблокировала таксиста. Позже в «Ситимобил» поступила информация еще об одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. После этого «Ситимобил» заблокировала весь таксопарк, в котором работал петербургский водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге.

Районный суд Петербурга назначил пять суток ареста этому водителю.



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