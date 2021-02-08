В соборе, магазине и на стадионе – вакцинация в Великобритании проходит в неожиданных местах

08.02.2021, 12:38, Новости дня

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В Соединённом Королевстве для ускорения вакцинации прививки делают не только в больницах, но и других удобных для людей местах: соборах, супермаркетах, стадионах, ипподромах, передаёт France 2. Владельцев этих заведений предупредили заранее, чтобы они могли подготовиться, и теперь таким же образом хотят помочь ночные клубы: чем быстрее отступит коронавирус, тем быстрее они смогут возобновить работу.

Прививки в соборе под звуки органа, в отдельной части супермаркета, но рядом с рядами, или в кинотеатре, между автоматов с билетами и киосков с попкорном. Чтобы быстро провести свою кампанию, Соединённое Королевство часто наряду с больницами полагается на центры массовой вакцинации в неожиданных местах.

Этот стадион для крикета в Лондоне, лишённый матчей со зрителями, с середины января нашёл небольшую работу для своих трибун. В банкетном зале теперь следуют один за другим не бокалы с шампанским, а дозы.

ВРАЧ: Вот и всё, я закончил.

По словам этого врача, это идеальное место.

СОЛ КАУФМАН, руководитель центра вакцинации: Это действительно то, что мы искали: помещение с хорошей вентиляцией и легкодоступное для людей. Центры массовой вакцинации, как этой, облегчают поставку вакцин: у нас один пункт, что облегчает учёт и распределение прививок.

Пришедшие на вакцинацию довольны быстрым приёмом в удобном месте.

ЖЕНЩИНА: Совсем рядом со мной! Удобнее не придумаешь.

Хозяйственные магазины или ипподромы — такие масштабные центры появились благодаря заблаговременным действиям властей. Зачастую с этими частными предприятиями связывались ещё до того, как вакцины вышли на рынок: они смогли подготовиться. Теперь даже около ста ночных клубов хотят присоединиться к этой программе. Эти два управляющих, один из которых француз, подали заявление – каждый от имени своего заведения. По их словам, их преимущество — размер помещения: есть где хранить вакцину.

СКОТТ ЧЕСТЕР, управляющий ночным клубом в Лондоне: У тебя есть холодильник?

УПРАВЛЯЮЩИЙ НОЧНЫМ КЛУБОМ: Да, 12 в баре и ещё несколько на кухне.

Они надеются получить разрешение властей — это также в их интересах, потому что чем быстрее посетители получат вакцину, тем быстрее они вернутся на танцпол.

СКОТТ ЧЕСТЕР: У нас есть место, у нас есть помещение, и если мы хоть как-то можем помочь, мы попытаемся это сделать. Если это поможет как можно быстрее избавиться от COVID-19, это хорошо и для нас.

МАТЬЁ БУАССО, французское телевидение, Лондон: Со своими многочисленными и разнообразными центрами вакцинации, а также, разумеется, достаточным на данный момент количеством доз, британская кампания является одной из самой эффективной в мире. Если она продолжится в прежнем темпе, то до весны, по словам властей, должна позволить избежать 99% смертей, защитив самые уязвимые слои населения.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2021 года.