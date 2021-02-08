 

Пандемия может помешать Корсике почтить память Наполеона в 200-ю годовщину его смерти

08.02.2021, 12:38, Новости дня
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До недавнего времени проведение памятных мероприятий, приуроченных к 200-й годовщине смерти Наполеона в его родном городе Аяччо не подвергалось сомнению, однако пандемия и связанные с ней ограничения поставили это событие под вопрос, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, мэрия города и его культурные объекты вынуждены готовить обширную программу, не зная, будет ли она реализована.


Reuters

Пока волны пандемии погружают мир культуры в полнейшую неопределённость, город Аяччо готовится с большой помпой отметить двухсотлетие смерти Наполеона, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, до недавнего времени проведение памятных мероприятий в городе, где в 1769 году родился будущий император, воспринималось как нечто само собой разумеющееся, однако многочисленные ограничения и отсутствие определённости, с которыми столкнулся муниципалитет, пытаясь установить программу празднования, поставили эту данность под вопрос. «Мы должны были всё увязать и объявить, по крайней мере, два месяца назад, но мы не хотели, чтобы всё было отменено в последнюю минуту», —  вздыхает мэр города Лоран Марканжели.

Помимо спектаклей и лекций, в этом году должно состояться несколько громких мероприятий. Восстановленная версия фильма Абеля Ганса «Наполеон», выход которого ожидается в ноябре, перед премьерой должен быть представлен в «имперском городе». В день годовщины смерти императора 5 мая может быть воссоздана церемония возвращения праха Наполеона с острова Святой Елены во Францию и проведён концерт ансамбля «Матеус», который надеется «набросать в музыке портрет императора», ориентируясь на 1809 год, знаменующий конец Австрийской кампании.

Все эти события, как ожидается, будут запечатлены на видео — знак того, что присутствие публики на мероприятиях всё ещё под сомнением. Вирус заставил мэрию пересмотреть свой подход: «Мы работаем так, как будто все идёт по плану. Затем мы устанавливаем крайние сроки — каждый месяц, а затем каждые пятнадцать дней, чтобы понять, нужно ли нам вносить изменения в программу или отменять мероприятие», — рассказывают представители властей.

Как напоминает издание, в городе, где туризм обеспечивает треть доходов, достопримечательности, связанные с Наполеоном, всегда пользовались успехом, что благоприятно сказывалось на положении ближайших к ним магазинов. Во времена коронавируса  это «оружие массовой привлекательности», вероятно, потеряло силу удара, отмечает газета. Уже в прошлом году мэрия была вынуждена отменить традиционные августовские «Наполеоновские дни».

Кризис в области здравоохранения также привёл к закрытию аякских музеев. Однако Дворец Феша и дом Бонапарта планируют, несмотря ни на что, представить в этом году выставки, приуроченные к двухсотлетию смерти Наполеона. «Мы будем делать так. Иначе мы ничего не будем делать», — заявляет говорит смотритель дома Бонапарта Жан-Марк Оливези.

В долгосрочной перспективе муниципалитет готовит амбициозную музейную площадку, посвящённую «главному ребёнку страны», в здании мэрии. Хотя проект движется с задержками из-за пандемии, он по-прежнему актуален. «И не может быть и речи о том, чтобы это обернулось Березиной», заключает издание.



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