Поклонники заметили у Агнии Дитковските кольцо на безымянном пальце

08.02.2021, 12:36, Разное

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Агния Дитковските опубликовала в своем микроблоге Instagram в разделе сторис снимок, которым спровоцировала слухи о помолвке с Богданом Панченко. На правой руке у актрисы на безымянном пальце красовалась внушительное кольцо.

Своим фолловерам Агния Дитковските показала кадр, который был сделан во время ее тренировки по теннису. В объектив попала ракетка и стройные ноги артистки, а также украшение с большим камнем. Фотография вызвала бурное обсуждение у поклонников. Многие предположили, что возлюбленный сделал Агнии Дитковските предложение. Комментировать свою личную жизнь звезда отказывается, однако решилась на то, чтобы рассекретить новые отношения.

Ранее артистка была замужем за своим коллегой Алексеем Чадовым. Она подарила актеру сына Федора. Также Агния Дитковските воспитывает и младшего ребенка, который, если верить слухам, рожден в результате ее романа с Амиром из Ташкента. Второго наследника дочь Татьяны Лютаевой скрывает от общественности. Неделю назад Агния Дитковските вышла в свет с совладельцем сети ресторанов Lucky Group. Кроме этого, она с Богданом Панченко вместе отдыхала на Мальдивах. После совместного отпуска влюбленные решили публично объявить себя парой. Вполне вероятно, что в теплых краях звезда также получила предложение руки и сердца от нового бойфренда.

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