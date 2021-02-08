Ученые обнаружили в 40 световых годах от Земли уникальную алмазную планету

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08.02.2021, 12:36, Разное
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Ученые нашли уникальную алмазную планету, размером в два раза превышающую Землю. Образоваться такой объект мог в результате взрыва звезды, поэтому его структура представляет интерес для ученых.
Алмазная планета находится в 40 световых годах от Солнечной системы. Она вращается вокруг звезды 55 Рака А, своими параметрами напоминающей Солнце. После обнаружения планеты в 2015 году ей дали название Янссен. Исследование небесного тела велось при помощи мощных телескопов «Хаббл», «Кеплер» и ASTERIA.

Результаты наблюдений показали, что на планете содержится большое количество графита. Постепенно углерод превращается в алмазную крошку. Атмосфера объекта преимущественно состоит из водорода. Характер вращения планеты таков, что небесное тело всегда повернуто к звезде одной стороной.

Также была оценена стоимость алмазной планеты. Залежи минералов могут стоить не менее 26,9 долларов. Однако добыть их проблематично, поскольку объект находится слишком далеко.

Источник: kurer-sreda.ru



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