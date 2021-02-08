Памятник композитору Владимиру Шаинскому могут воздвигнуть на деньги Аллы Пугачевой

08.02.2021, 12:36, Разное

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На могиле Владимира Шаинского вскоре могут воздвигнуть памятник. Ради этой благородной цели Алла Пугачева перечислила родственникам композитора два миллиона рублей.

Владимир Шаинский скончался в декабре 2017 года на 93 году жизни. Знаменитого композитора похоронили на Троекуровском кладбище в январе 2018-го, однако на его могиле до сих пор не установили памятник. Исправить эту оплошность решила певица Алла Пугачева.

Как сообщают СМИ, Примадонна узнала из прессы об отсутствии кладбищенского у народного артиста РСФСР. Сын композитора Вячеслав Шаинский рассказал, что надгробие до сих пор не установлено, поскольку сразу после смерти маэстро представители Министерства культуры пообещали его оплатить. Однако и спустя три года этого не произошло из-за смены руководства. Снова же обращаться в правительство близкие умершего музыканта не стали.

Как пишет сын композитора, от Аллы Пугачевой поступило крупное пожертвование. Хотя он Вячеслав Шаинский не назвал точную сумму, в Сети уверены, что она не меньше двух миллионов рублей. Вполне возможно, что памятник на могиле автора множества песен, любимых россиянами со времен Советского Союза, появится в ближайшее время. Стоит отметить, что кроме эстрадных и детских шлягеров, перу Владимира Шаинского принадлежит также шлягер «Мы начинаем КВН», являющийся визитной карточкой одноименной юмористической телепрограммы.

Источник: inforeactor.ru