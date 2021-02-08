На тестах обнаружили прототип кроссовера Ferrari Purosangue

08.02.2021, 12:34, Новости дня

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Новый автомобиль Ferrari Purosangue станет первым кроссовером у знаменитого итальянского бренда.

Фотошпионам удалось запечатлеть новинку во время прохождения тестовых испытаний на зимней трассе в Скандинавии. Вместе с тем новинка сохранила плотный защитный камуфляж, тогда как некоторые элементы кузова все же удалось рассмотреть. Кроссовер Ferrari Purosangue обладает универсальным кузовом и техническими параметрами для преодоления различных препятствий на дороге.

Вместе с тем покупатели смогут выбрать новинку Ferrari Purosangue в различных комплектациях, оснащенных уникальными моторами. Пока разработчики не называют технические характеристики паркетника, однако эксперты прогнозируют, что установленные моторы смогут похвастаться высокой производительностью.