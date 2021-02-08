 

Геймерам предоставят возможность «исследовать миллиарды миров»

08.02.2021, 12:34, Новости дня
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Разработчики космического симулятора Elite Dangerous объявили о выходе дополнений в проекте Odyssey, благодаря которым геймеры получат доступ «к миллиардам миров».

В частности, количество пригодных для виртуального приземления планет вырастет примерно на 20%, отмечают специалисты. Однако разработчик не во всех случаях позволит участникам игры покидать виртуальный корабль. Запрет будет действовать для планет с экстремальными условиями.

В основном же пользователи Elite Dangerous смогут осуществить увлекательные путешествия по новым планетам, в том числе и пешком. Ожидается, что данные дополнения выйдут весной текущего года. Скорее всего, к концу сезона.



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