“Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь”. Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой

08.02.2021, 12:30, Новости дня

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Украинская певица Тина Кароль 7 февраля в Instagram Stories заявила, что всю жизнь будет плакать о своем покойном муже, продюсере Евгении Огире.

Таким образом она отреагировала на заявление коллеги Оли Поляковой, которое та сделала в эфире шоу “Маска” на канале “Украина”, назвав Тину Кароль “плакальщицей на похоронах”.

“Оля Полякова, ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить жизнь ради сына. Но [плакать] не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родных душ. Моя ты прелесть…” – написала артистка.

Скриншот: tina_karol / Instagram

После выхода программы в эфир Полякова обратилась к Тине Кароль с извинениями, а также объяснила свое высказывание подписчикам. Певица также упрекнула режиссеров монтажа в том, что они не вырезали эту фразу.

“Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии”, – подчеркнула она.

Муж Кароль Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Супруги прожили в браке пять лет.

18 ноября 2008-го у них родился сын Вениамин.

В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.

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