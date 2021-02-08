Мила Нитич во второй раз стала стала участницей “Голосу країни”

08.02.2021, 12:30, Новости дня

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Украинская певица Мила Нитич стала участницей третьего этапа “слепых прослушиваний” шоу “Голос країни” на “1+1”. Видео с ее участием опубликовано 7 февраля на YouTube-канале проекта.

Артистка исполнила композицию американской певицы Леди Гаги Look What I Found, развернув к себе всех тренеров проекта. Участница выбрала в качестве наставника украинскую певицу Тину Кароль.

По словам Милы Нитич, приняв участие в проекте, она хочет “перезагрузить карьеру”.

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Публикация от Голос краі * ни (@goloskrainy_official)

Мила Нитич (настоящее имя артистки – Людмила Нитичук) во второй раз принимает участие в проекте. В 2011 году во время первого сезона шоу она на “слепых прослушиваниях” исполнила песню американской певицы Уитни Хьюстон I have nothing, после чего к ней повернулись все четыре тренера – украинские артисты Руслана и Александр Пономарев и представители российского шоу-бизнеса Стас Пьеха и Диана Арбенина.

Мила Нитич выбрала в качестве наставника Пьеху. Артистка стала полуфиналисткой проекта а победу одержал певец Иван Ганзера.

Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик). Радиоведущий “Люкс ФМ” Слава Демин стал ведущим бэкстейджа.

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