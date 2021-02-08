 

В Санкт-Петербурге машина вылетела в Фонтанку

08.02.2021, 12:14, Разное
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Утром 8 февраля на пересечении набережной реки Фонтанки и Апраксина переулка в центре Санкт-Петербурга Volkswagen Polo на большой скорости протаранил ограждение и вылетел на лед, передает Пятый канал. Произошедшее сняли на видео камеры наружного наблюдения. По счастливой случайности в результате аварии никто не пострадал.



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