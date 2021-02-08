Скандалы: Дружеский бизнес

08.02.2021, 11:58, Разное

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Беглый экс-губернатор Михаил Юревич продолжает выводить деньги из России

В Москве стартовали судебные заседания по делу о самой крупной в истории России взятке. Депутата Госдумы Вадима Белоусова обвиняют в получении 3,2 млрд рублей «отката» в составе ОПГ, которую возглавлял его соратник, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. «Октагон» выяснил, как, несмотря на уголовное дело, живёт и процветает иностранный семейный бизнес бывших компаньонов.

В сентябре 2020 года в Челябинский областной суд поступило 122 тома уголовного дела в отношении Вадима Белоусова – депутата и экс-главы холдинга по производству макаронных изделий «Макфа». В декабре материалы дошли до Мосгорсуда, а 28 января этого года состоялось первое заседание. На нём Белоусов не признал вину «ни полностью, ни частично».

Следствие утверждает, что в период с 2010 по 2014 год депутат получил взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог в размере около 3,2 млрд рублей. По данному уголовному делу также проходят бухгалтер «Первого хлебокомбината» (и по совместительству тёща Белоусова) Маргарита Бутакова и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

Расследование коррупционного скандала тянулось больше трёх лет.

В 2017 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Юревича. Ему инкриминировали получение взятки от челябинских предпринимателей за «действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны».

За «посредничество в получении взятки» задержали директора московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощника депутата Белоусова Андрея Чуркина и Маргариту Бутакову.

В следующем году к числу фигурантов добавился Вадим Белоусов. Его причастность к делу о рекордной взятке доказывается исходя из того, что депутат контролировал предприятие «Южуралавтобан», через которое, по версии следствия, выводились полученные деньги.

В настоящее время Белоусова подозревают в том, что в обмен на 20 процентов прибыли он предоставлял «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в сфере дорожного строительства в регионе. Взятки, как было заявлено на втором судебном заседании, передавались Бутаковой, которая из Челябинска перенаправляла деньги в Москву, где из банковской ячейки их забирала жена депутата.

Обвиняемый Юревич находится в международном розыске: он покинул страну в 2017 году для лечения в Израиле, а оттуда перебрался с семьёй в Лондон. Андрей Чуркин пропал без вести в сентябре 2018 года – о его местоположении до сих пор ничего не известно ни родным, ни знакомым.

Как выяснил «Октагон», средства, в выводе которых обвиняются подсудимые, возможно, стоит искать за границей.

Дружеский бизнес

Юревич и Белоусов познакомились в середине 90-х годов. Будущий губернатор занимался бизнесом: сначала открыл фирму по оптовой торговле продуктами, затем возглавил Хлебокомбинат № 1. На его основе после проведения реконструкции производства создал агропромышленное объединение «Макфа», в которое вошли несколько предприятий. Сам Михаил Юревич стал председателем совета директоров.

В конце 90-х Юревич начал строить политическую карьеру. Он был избран депутатом Госдумы сначала третьего, затем четвёртого созыва; в 2005 году стал мэром Челябинска, а через пять лет был утверждён на пост губернатора Челябинской области.

Юревич пригласил Белоусова в свой бизнес в 1995 году. Белоусов занял должность коммерческого директора ОАО «Челябинский хлебокомбинат № 1», а в 1997 году вошёл в состав совета директоров АПО «Макфа». В середине 2000-х он возглавил ООО «Управляющая компания “Макфа”» и стал совладельцем ОАО «Макфа» наряду с родителями Юревича.

После назначения Михаила Юревича на пост губернатора Белоусов был избран в заксобрание Челябинской области, где занимался строительной политикой. Уже в следующем году (2011-м) он вслед за начальником вошёл в состав депутатов Госдумы.

Во время праймериз 2016 года оба вышли из «Единой России», но от участия в выборах не отказались. Белоусов избирался в седьмой созыв Госдумы по списку от Кировской области и Удмуртской Республики и получил мандат после того, как от него отказался лидер списка Сергей Доронин. Юревич шёл самовыдвиженцем, однако не был допущен к выборам ЦИК РФ. В 2017 году он смог доказать незаконность этого решения в Конституционном суде. Вскоре за этим последовал заочный арест Юревича, в ответ на который он запустил процедуру вывода бизнеса в офшоры.

Иностранные активы

В августе 2017-го собственником основного пакета акций АО «Макфа» стала компания Rantip Invest Limited, годом ранее зарегистрированная на Кипре. Свою долю – 71,42 процента – ей передал отец Михаила Юревича Валерий Юревич. Акционерами Rantip Invest Limited на тот момент являлись отец и мать экс-губернатора Челябинской области.

Изменения не прошли мимо Федеральной налоговой службы (ФНС). Налоговики установили, что в период с 2017 по 2018 год через кипрскую фирму «Макфа» провела более 8 млрд рублей – в качестве дивидендов и других выплат родителям Михаила Юревича.

Сомнительные операции удалось вскрыть после обращения самой кипрской фирмы в ФНС для возврата части налога на прибыль, поступившей в бюджет. «Октагону» же удалось найти компании семей Юревича и Белоусова, которые пока оставались вне поля зрения контролирующих органов.

Makfa Europe s.r.o.

Фирма зарегистрирована в Праге в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. чешских крон. Исполнительные функции выполняют два человека – Клара Яновская и Дмитрий Мешков. Последний – действующий депутат заксобрания Челябинской области, который с 1996 года является директором по коммерции и развитию «Макфы» и входит в состав совета директоров.

100 процентами акций чешской фирмы владеет нидерландская компания MGC International B.V., также учреждённая в 2015 году. Судя по выписке из реестра Амстердама, один из директоров MGC International B.V. – Антон Белоусов, сын Вадима Белоусова, который также входит в состав совета директоров «Макфы».

– Можно предположить, что АО «Макфа» управляется нидерландской фирмой через чешскую. Однако доказательств для такого заявления недостаточно, – прокомментировал юрист Евгений Осинцев.

Он обратил внимание на возможное нарушение законодательства со стороны Дмитрия Мешкова, который должен был указать в декларации на источник доходов – должность в чешской компании.

Судя по декларации, Мешков как директор по коммерции «Макфы» заработал в 2019 году 13,4 млн рублей. В его собственности числятся четыре земельных участка общей площадью свыше 5 тыс. квадратных метров, жилой дом площадью 544,6 квадратного метра, квартира площадью 151,1 квадратного метра, гараж и нежилые помещения.

Нидерландская компания MGC International B.V. владеет и другим иностранным активом, который имеет отношение к «Макфе». В 2015 году мажоритарный пакет акций украинского АО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» приобрёл отец бывшего губернатора Валерий Юревич. В 2016 году долю в 99 процентов выкупила MGC International B.V. Однако в декабре прошлого года весь пакет был выставлен на продажу за 3 млн долларов.

Makfa Pasta (UK) Limited

Другой совместный семейный бизнес Юревичей и Белоусовых находится в Великобритании, где скрылся от суда бывший губернатор. Makfa Pasta (UK) Limited была зарегистрирована в Лондоне спустя пару лет после его эмиграции – в мае 2019 года.

Руководят компанией, как и в случае с чешским активом, два директора – Ирина Белоусова, жена обвиняемого депутата, и Александр Юревич, сын челябинского экс-губернатора. По результатам 2018 года Ирина Белоусова заняла второе место в списке наиболее обеспеченных жён чиновников. Мажоритарный пакет акций принадлежит матери Михаила Юревича Наталье.

Примечательно, что в британском реестре Companies House мать и сын Михаила Юревича фигурируют как лица с кипрским гражданством.

Не исключено, что Makfa Pasta (UK) Limited – следующий претендент на проверку соответствующими контрольными органами. В финансовом отчёте за период с 23 мая 2019 года по 31 мая 2020 года указано, что акционерный капитал предприятия, изначально составлявший 100 тыс. фунтов (10,3 млн рублей), сократился на 13,8 тыс. фунтов (1,4 млн рублей) непокрытого убытка. При этом денежные потоки от финансовой и операционной деятельности были практически равны: плюс 99 тыс. фунтов и минус 98,9 тыс. фунтов соответственно.

Таким образом, в деле Юревича – Белоусова могут появиться новые факты, а в челябинском заксобрании – пройти очередные проверки. В случае, если незаконность действий депутата Мешкова будет доказана, может встать вопрос о лишении его мандата.

Адвокат Михаила Юревича Игорь Трунов на вопросы «Октагона» о местонахождении экс-губернатора и его иностранном бизнесе не ответил.

Следующее заседание суда по делу Вадима Белоусова состоится 26 февраля.

Анна Фёдорова