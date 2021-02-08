 

Мнение: Член семьи иностранного агента

08.02.2021, 11:56, Разное
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Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил письмо к спикерам Госдумы и Совета федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с идеей запретить иностранным агентам и членам их семей баллотироваться на выборах всех уровней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст письма. По мнению господина Янсукова, таким образом получится не допустить Юлию Навальную, жену политика Алексея Навального, к выборам в Госдуму в 2021 году.

Откровенно говоря, не очень понятно, что именно представляет из себя такой вид деятельности, как "бизнес-патриотизм", тем более неясно, что делает целая Ассоциация по его развитию. Но идея ввести понятие "член семьи иностранного агента" крайне плодотворна. Тем более, что история практически повторяется – ранее существовало аналогичное понятие член семьи врага народа, который был виновен уже тем, что был членом семьи.

Запрос режима на террор воспринят его холуями, и теперь одни наперегонки выступают с инициативами углубить и расширить зону террора, другие стаей шакалов набрасываются на уже схваченных и брошенных в путинские застенки. Ничего нового – история всего лишь повторяется.

Источник: Эль Мюрид



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