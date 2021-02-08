Пропавшую петербургскую школьницу нашли в квартире подозреваемого в педофилии

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08.02.2021, 11:54, Новости дня
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В Петербурге 13-летнюю пропавшую школьницу нашли в квартире подозреваемого в совершении развратных действий в отношении ребенка, сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины на Пискаревском проспекте. Он подозревается в совершении в отношении девочки, а также еще одной несовершеннолетней развратных действий», – сказал собеседник РИА «Новости».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, подозреваемый задержан.

В сентябре 2020 года в Петербурге полицейские при помощи служебной собаки задержали подозреваемого, намеревавшегося изнасиловать 15-летнюю девочку.



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