Мнение: Сколько денег нужно для счастья

08.02.2021, 11:48, Разное

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Американские учёные и российские исследователи выяснили, сколько человеку нужно денег для счастья. Оказывается, всё зависит от региона. На Западе людям нужно никак не меньше нескольких миллионов рублей в год. В Москве — 220 тысяч. В Пензе хватит и 140 тысяч. При этом чем больше у человека денег, тем он в среднем счастливее:

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2021/01/a_13459946.shtml

Мне это напомнило историю про шутника, который подошёл к советским эмигрантам, только что приехавших в Иерусалим. Он сообщил беспорядочной толпе соотечественников, что ленинградцам и москвичам будут выплачивать в качестве пособия на сколько-то там шекелей больше, чем уехавшим из регионов, так как у москвичей и ленинградцев, «сами понимаете», потребности выше. Народ немедленно начал возмущаться несправедливостью.

Исследования, однако, убедительно доказывают, что шутник был отчасти прав: никакого абсолютного уровня потребностей не существует. Обычному человеку, погрязшему в бесконечной гонке за статусным потреблением, нужно зарабатывать примерно в три раза больше среднего по региону, чтобы чувствовать себя обеспеченнее других. Из этого вытекает вечная проблема «колбасных эмигрантов»: так как эмиграция обычно опускает уехавшего на одну-две ступени в обществе, тот, кто в России зарабатывал больше Сидоровых, в условных США начинает зарабатывать меньше своих новых соседей, Сидорсонов. Разумеется, это не относится к врачам, которые зарабатывают в США непропорционально много из-за особенностей местной коррумпированной системы здравоохранения.

Некоторые эмигранты прикладывают усилия, чтобы вернуться на новом месте к тому статусу, который был у них в России или в СССР. Другие применяют лайфхак: сравнивают свои американские доходы с доходами воображаемых Сидоровых из Рязани, которые едят варёную ежатину, пьют стекломой и морозят задницы над дощатыми дырами в уборных.

Главная проблема, от непонимания которой страдают в том числе и исследователи, заключается в реальном уровне прожиточного минимума.

По факту прожиточный уровень в развитых государствах равен нулю — всем желающим пожить за счёт бюджета тюрьмы по первому настойчивому требованию предоставляют полный пансион. Вместе с тем люди обычно включают в свой личный минимум не только койку и корку, но и отдельное жильё, и личный автомобиль, и ежегодные заграничные отпуска. Обладатели всего вышеперечисленного идут дальше: теперь им нужно уже не только отдельное, но ещё и просторное жильё, а также им нужны новая иномарка, двухмесячные отпуска на престижных курортах и все прочие атрибуты красивой жизни.

Опыт показывает, что есть два рабочих выхода из этого замкнутого круга.

Выход первый — разумный аскетизм. Простой россиянин, который ответственно работает по 40 часов в неделю, не берёт кредитов и тратит деньги с умом, имеет сейчас достаточно высокий уровень жизни, чтобы вызвать восхищённую зависть у путешественника во времени из семидесятых или девяностых годов прошлого века. Жизнь по средствам и отказ от большей части необязательных трат влекут за собой ощущение спокойного комфорта.

Выход второй — запомнившаяся читателям идеология Т.П.Р.У. и… фиксация уровня потребления. Если условный Петров не поставит заранее никакой ограничительной планки, он будет всю жизнь задирать и задирать уровень своих потребностей. При доходе в 200 тысяч Петров будет мечтать о 300 тысячах. При доходе в два миллиона он будет мечтать о трёх миллионах. Однако если Петров твёрдо решит, что ему нужно для счастья, скажем, 100 тысяч рублей в месяц, то по достижении дохода в 150 тысяч рублей он будет уже вполне материально счастлив.

Подведу итог

Деньги — это здорово. Вся человеческая цивилизация построена людьми, которые последовательно напрягали силы, чтобы обустроить свою жизнь и сделать что-то из ничего. Вместе с тем нет никакого смысла наполнять водой дырявое ведро. Если вы не контролируете толщину трубы, по которой вода вытекает из вашего бассейна, ваш бассейн так всегда и будет безнадёжно пустым.