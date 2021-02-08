К Аллаху из-под палки

08.02.2021, 11:46, Разное

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Как в Чечне перевоспитывают безбожников.

4 февраля в Нижнем Новгороде двое представителей чеченского ЛГБТ-сообщества: Салех Магамадов и Исмаил Исаев (последнему 17 лет, он родился в марте 2003 года*) — были задержаны сотрудниками неустановленного силового подразделения, предположительно Росгвардии по Нижнему Новгороду. В задержании, по всей видимости, участвовали и сотрудники ОМВД РФ по г. Гудермес. Это стало известно со слов дознавателя, которая явилась на место происшествия (в квартиру, в которой проживали Магомадов и Исаев и которую в ходе задержания молодых людей силовики разгромили, как будто задерживали особо опасных преступников).

Разгром в квартире, где задержали Магомадова и Исаева. Фото предоставлено «Российской ЛГБТ-сетью»

Дознаватель приехала по заявлению о преступлении (похищении), поданному в тот же день в дежурную часть ГУВД по Нижнему Новгороду адвокатом Александром Немовым, действующим в интересах Магомадова и Исаева.

Когда дознаватель брала объяснения у адвоката, ей позвонил коллега (адвокат Немов предполагает, что это был дежурный ГУВД)

и сообщил, что молодых людей не похитили, а задержали в рамках давнего и тесного сотрудничества чеченских и нижегородских силовиков.

Задержанные были затем переданы чеченским полицейским для принудительной доставки в Чеченскую республику. Дознаватель подтвердила тот факт, что чеченские полицейские вместе с задержанными уже покинули Нижний Новгород, но отказалась пояснить адвокату Немову, чем именно были мотивированы силовые действия в отношении его клиентов, один из которых, повторюсь, несовершеннолетний.

В ту же ночь адвокат Немов вылетел в Чечню и уже в 13 часов 5 февраля приехал в Гудермес и сразу направился в гудермесский отдел полиции. Адвокату с трудом, но удалось пробиться к заместителю начальника ОМВД РФ по г. Гудермес Джамалиеву. Последний сначала отрицал, что ему известно о задержании Магамадова и Исаева. Но Александр Немов сказал, что информация о том, что задержанные переданы гудермесским полицейским, поступила от сотрудников Нижегородского ГУВД и отрицать ее бессмысленно.

Адвокат Александр Немов. Кадр из видео «Кстати»

Тогда Джамалиев вынужден был признать, что Магамадов и несовершеннолетний Исаев действительно находятся у чеченских полицейских,

которые осуществляют их принудительный привод в качестве свидетелей по уголовному делу. Джамалиев даже позвонил и поговорил с этими полицейскими в присутствии адвоката Немова и выяснил, что на 14.00 они находились с задержанными в Армавире и в Чечню ориентировочно должны были прибыть в 19 часов вечера.

Подробности об уголовном деле (хотя бы когда и по какой статье оно было возбуждено) замначальника гудермесского ОМВД не раскрыл, но пообещал, что как только Магамадов и Исаев будут допрошены, их освободят и отдадут адвокату. Адвокат Немов потребовал обеспечить его встречу с задержанными сразу же по прибытии в Чечню, а также свое участие в ходе допроса (собственно, в отношении несовершеннолетнего Исаева иное и невозможно: закон категорически предписывает участие законного представителя в любых следственных действиях, поэтому задержание, осуществленное нижегородскими силовиками, априори незаконно; отказаться от законного представителя или заменить его другим сам несовершеннолетний не может).

Кроме того, адвокат Немов поинтересовался, зачем в отношении свидетелей надо было предпринимать такие немотивированно жесткие действия, как принудительный привод. Можно было просто передать поручение нижегородским коллегам о допросе Магомадова и Исаева.

Джамалиев ответил: «Нам виднее, о чем и как их допрашивать».

В 19 часов задержанные Магамадов и Исаев в Чечне не появились, и адвокат Немов подал в дежурную часть республиканского МВД, дежурному республиканской прокуратуры и в чеченский следственный комитет заявление о незаконном удержании своих клиентов, то есть о превышении сотрудниками ОМВД по Гудермессу своих полномочий. Заявления адвоката были приняты и «закуспированы» (зафиксированы в Книге учета сообщений о преступлении).

Полк гудермесской полиции. Кадр из видеоролика

Летом прошлого года Исмаил Исаев и Салех Магамадов, на тот момент проживавшие в Чечне, обратились на горячую линию «Российской ЛГБТ-сети». Исмаил Исаев рассказал, что к тому времени уже дважды его задерживали чеченские силовики. Первый раз это случилось в августе 2019 года — в связи с его гомосексуальной ориентацией. На тот момент Исаеву было 16 лет.

Как следует из его заявления, его избили, продержали в неизвестном ему месте (подвале одного из отделов полиции) и через 7 дней отпустили. По словам Исаева, его мать заплатила за его освобождение 300 000 рублей.

После этого он покинул Чечню и проживал в Санкт-Петербурге.

Между тем 8 марта прошлого года в Чечне был задержан админ телеграмканала «Осал нах 95». В группе «Осал нах 95» состояли молодые люди 17–20 лет, позиционирующие себя атеистами. В группе они местами весьма скабрезно, в стиле карикатур «Шарли Эбдо», издевались над исламскими и чеченскими традициями. Надо сказать, что уровень критических высказываний, обильно сдобренным матом, соответствовал возрасту, развитию и образованию участников группы — в большинстве своем вчерашних подростков. Исмаил Исаев и Салех Магамадов в числе прочих были администраторами канала.

30 марта 2020 года были задержаны и другие участники «Осал нах 95». Салеха задержали в Грозном, а Исмаила — в Санкт-Петербурге. По месту его жительства пришли чеченцы в штатском, насильно вывезли на самолете во Владикавказ, а затем на машинах в Чечню.

По словам Исаева и Магамадова, их поместили в подвалы одной из казарм на базе полка Патрульно-постовой службы им. А. Кадырова. Во время похищения и перевозки из Санкт-Петербурга в Чечню у Исмаила Исаева поднялась температура. Ему сделали тест на коронавирус (делала медсестра), поместили в отдельную ячейку в подвале и все время поливали спиртом. В последующие дни Исаева никто не бил и не допрашивал, видимо, боялись заразиться. Ему изредка мерили температуру и приносили еду. Кроме того, в период болезни его вместе с другими членами группы «Осал нах 95» заставили записать видеоизвинение: за то, что члены группы оскорбляли религию и совершали недостойные поступки.

Особенно чеченских силовиков злил тот факт, что участники групп часто размещали в своей группе изображения христианских крестов и ЛГБТ-флаги, тем самым призывая к толерантности.

Видеоролики с извинениями появились затем в проофициальных чеченских пабликах в инстаграме. Об этом написали федеральные СМИ. На видеозаписи отчетливо видно, что Исаев действительно тяжело болен.

Исмаил Исаев. Кадр из «видеоизвинения»

Как указано в проведенном юристами «Российской ЛГБТ-сети» опросе Исмаила Исаева и Салеха Магамадова, всех членов группы (всего задержанных было 27 человек) заставляли под пытками признать существование бога, а также учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны Чеченской республики и Российской Федерации. Перевоспитание (кроме непосредственно пыток) снимали на видео, очень часто в полк приходил мулла и проводил с участниками группы религиозные занятия. Когда члены телеграм-группы атеистов делали ошибки при чтении Корана, мулла бил их тонкой палкой. Видимо, примерно так же в советское время верующих заставляли отрекаться от Бога и учить вместо Библии историю Коммунистической партии.

Мулла, по свидетельствам Исаева и Магамадова, говорил, что отправляет записи главе Чечни Рамзану Кадырову, от которого зависит освобождение задержанных.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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