 

В Амстердаме полицейские играли в снежки с прохожими – нарушив коронавирусные правила

08.02.2021, 11:44, Новости дня
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Группа прохожих играла в снежки с полицейскими возле здания Королевского дворца в центре Амстердама, пишет Der Standard. Как отмечает издание, тем самым граждане и служители закона нарушили новые коронавирусные правила голландского правительства: согласно им, играть в снежки можно только лицам, проживающим вместе.

Ввиду весьма непривычного для Амстердама выпавшего снега многие жители города вышли на улицы, пишет Der Standard. В центре города несколько прохожих начали играть в снежки с полицейскими возле Королевского дворца. Несколько очевидцев засняли эту необычную и не совсем законную сцену, пишет издание.

Dam

07.02.2021 05:10 #Amsterdam #sneeuw ⁦@Politie_Adam⁩ pic.twitter.com/QNQlIi1l0q

— Thomas Schlijper (@schlijper) February 7, 2021
Дело в том, что прохожие, как и полицейские, своими действиями нарушили коронавирусные правила, отмечает Der Standard. В минувшую субботу правительство Нидерландов опубликовало новые коронавирусные правила касательно снежной погоды. Согласно им, играть в снежки можно только лицам, проживающим вместе в одном домохозяйстве. Кроме того, во время игры необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Как пишет Der Standard, в эти выходные в Амстердаме прошёл сильный снегопад, который даже негативно сказался на работе общественного транспорта. На какое-то время было остановлено движение поездов. Также произошли перебои в работе автобусов, трамваев и метро. В аэропорту Амстердама Схипхол пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов. 



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