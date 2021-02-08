Антикоронавирусные меры позволили в этом году избежать сезонных эпидемий

08.02.2021, 11:44, Новости дня

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Введённые из-за коронавируса ограничения и правила снизили циркуляцию привычных для зимы вирусов и не дали им выйти на уровень эпидемии, пишет Le Monde. Научные исследования подтвердили, что мытьё рук, ношение масок и социальное дистанцирование сдерживают рост заболеваний сезонным гриппом, бронхитом или гастроэнтеритом.



Reuters

Зима 2020-2021 годов останется аномалией в статистике учёных и эпидемиологов, предполагает Le Monde, — не только из-за пандемии COVID-19, но и потому, что профилактические меры для её сдерживания привели к отсутствию практически всех других эпидемий, обычно возникающих в зимний период. Как рассказывает издание, масочный режим, мытьё рук, но главным образом закрытие мест высокого скопления народа (бары, рестораны и др.) замедлили циркуляцию других вирусов, которые в основном распространяются воздушно-капельным путём.

Каждую зиму грипп ждут с опаской, однако в этом году он ещё не перешагнул эпидемиологический порог. Согласно последней сводке по гриппу, опубликованной Министерством здравоохранения Франции 3 февраля, в стране не наблюдается «активной циркуляции гриппозных вирусов», а с 5 октября прошлого года не зафиксировано ни одного серьёзного случая заболевания. В докладе использовались данные трёх сетей наблюдения за санитарной обстановкой в стране, и все они подтверждают, что циркуляция гриппа находится на самом низком уровне.

В статье отмечается, что такая ситуация сложилась не только во Франции. Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний констатируют, что, несмотря на постоянные тестирования, «гриппозная активность остаётся на очень низком уровне». Эксперты предполагают, что это связано с мерами предосторожности и социального дистанцирования, введёнными для ограничения передачи коронавируса. В сентябре прошлого года принадлежащая ВОЗ группа FluNet провела в Южном полушарии исследование и выяснила, что лишь у 0,06% прошедших тестирование в Чили, Южной Африке и Австралии нашли вирус гриппа, в то время как раньше этот показатель достигал 13,7%. Тем не менее французская газета призывает не терять бдительность: эпидемии гриппа могут начаться к концу зимы и нередко их пик приходился на февраль—март в Северном полушарии, поэтому пока рано говорить с полной уверенностью о зиме без гриппа.

Наряду с гриппом, в этом году наблюдается низкая циркуляция других сезонных вирусов, которые обычно встречаются в ноябре—марте. Так, этой зимой в больницы редко обращались с гастроэнтритом (который вызывают ротавирус, норовирус и др.), хотя с ноября, после второго карантина, число заболевших немного выросло. Эта болезнь передаётся главным образом при контакте с заражёнными поверхностями или непосредственно с больным, поэтому её успешно сдерживают меры по ограничению скопления народа и дезинфекция рук. Совместное исследование университета Эмори в Атланте и центров по контролю и профилактике заболеваний США, опубликованное в конце ноября прошлого года, подтвердило, что введённые в девяти американских штатах санитарные меры сократили циркуляцию норовируса на 61%.

Такие выводы справедливы и для бронхитов, которые в основном вызывают различные семейства вирусов. Число обращений к врачу по поводу острого бронхита стабильно остаётся на намного более низком уровне, чем в обычные времена: 23 обращения на 100 тыс. человек за неделю с 25 по 31 января, в то время как за тот же период в прошлые четыре года этот показатель составлял 83-108 обращений. Острый бронхиолит, которым главным образом болеют груднички и младенцы, также на данный момент не достиг эпидемиологического уровня во Франции, однако с начала 2021 года наблюдается заметное увеличение числа обращений с этой инфекцией и приближение к показателям прошлых лет, пишет Le Monde.