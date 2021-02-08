Жёлтый туман апокалипсиса – юго-восток Франции накрыли облака песка из Сахары

08.02.2021, 11:44, Новости дня

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Необычную картину довелось наблюдать жителям юго-востока Франции: вместо рассвета небо заволокла жёлтая пелена, как в научно-фантастических фильмах, передаёт BFM TV. По словам специалиста-метеоролога, это довольно распространённое явление даже зимой, когда сильный ветер переносит через Средиземное море песок из Сахары, поднявшийся в верхние слои атмосферы.

Это картина из научно-фантастического фильма: пылающее небо, часто цвета сепии, иногда с розовым или серым оттенком. Находка, которая восхитила этого фотографа из Лиона.

СТЕФАН, фотограф-любитель: Я вышел сегодня утром, чтобы сфотографировать рассвет, но солнца не было, а вместо него я получил появившиеся над Лионом облака песка с великолепным жёлтым цветом. Я никогда ещё такого не видел в Лионе — такое жёлтое небо, поэтому я взял свой фотоаппарат и попытался это запечатлеть.

Всё утро он делал множество снимков Лиона, его базилики (Нотр-Дам-де-Фурвьер. — ИноТВ), окутанных оранжевым туманом.

СТЕФАН: Меня переполняют чувства и эмоции. Такой сюрприз заставляет вспомнить о постапокалиптическом мире. Запечатлеть это, сохранить на память, поделиться с другими — это действительно удивительное чувство.

Причиной такого явления, наблюдаемого на значительной части юго-востока Франции, стал очень сильный и сухой ветер, который принёс много песка из Сахары.

ГИЙОМ СЕШЕ, специалист-метеоролог BFM TV: Эта пыль из Сахары поднялась в верхние слои атмосферы, пересекла Средиземное море и очутилась во Франции. Это достаточно распространённое явление, даже зимой.

Песок из Сахары также посыпал лыжные трассы и горы Андорры, покрыв снег лёгкой золотистой пеленой.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2021 года.