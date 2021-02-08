Marvel выпустила полноценный трейлер к сериалу «Сокол и Зимний солдат»

08.02.2021, 11:42, Разное

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Кинокомпания Marvel Studios выпустила трейлер к сериалу «Сокол и Зимний солдат», который выйдет на экраны 19 марта 2021 года.

Трейлер показывает, как наследники Легендарного Капитана — Сэм «Сокол» Уилсон и Баки Барнс, известный как Зимний солдат, — будут сражаться со злом. Один распоряжается механическими крыльями, второй — железной рукой, кроме этого, ребятам достался в наследство знаменитый непробиваемый щит. Противостоять им будет полковник Гельмут Земо. Теперь он решил свести счета с оставшимися агентами. Кроме того, правительство создаст некоего Агента США — он будет мешать героическим планам Сэма и Баки, дабы отстоять интересы государства. Также красавица-агент Шэрон Картер, которая так и не закончила свою романтическую историю с Капитаном, будет защищать его идеалы во имя восстановления справедливости.

Ролик снят по всем традициям боевика от студии Marvel. Сначала главные герои попадают на допрос в полицейский участок, затем один из них прыгает с самолета и выживает благодаря железным крыльям, а второй застревает под фурой на большой скорости. Из всех последующих сериалов от студии Marvel, этот переполнен сценами драк, перестрелок и взрывов. Однако ролик не лишен юмора, поэтому всех фанатов ждет разноплановое зрелище.

Источник: art.sm.news