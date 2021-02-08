Врач-онколог Саржевский объяснил, как не заболеть раком

08.02.2021, 11:42, Разное

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Врач-онколог Владислав Саржевский объяснил, как не заболеть раком. Отмечается, что распространяющаяся на сегодняшний день коронавирусная инфекция является особо опасной для пациентов с онкологией.

Наиболее высокая летальность от COVID-19 фиксируется среди пациентов, у которых диагностированы злокачественные опухоли системы кроветворения. Новообразования воздействуют на важные процессы, связанные с иммунитетом. По словам Владислава Саржевского, чтобы не заболеть, нужно придерживаться самых простых рекомендаций.

В данном случае идет речь о поддержании и укреплении своего иммунитета. Если иммунная система является крепкой, то риск возникновения онкологии уменьшается. Важно отказаться от употребления тяжелой пищи, распития алкоголя, сидячего образа жизни.

В качестве примера Владислав Саржевский привел рак груди. Факторами риска данной болезни являются ожирение и алкоголь. Если изменить свою жизнь и обеспечить себе более здоровый иммунитет, то риск возникновения этого вида онкологии существенно снижается.

Источник: www.krsk.kp.ru