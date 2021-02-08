 

Ученые рассказали об увеличении продолжительности жизни с помощью 15 минут ежедневной активности

08.02.2021, 11:42, Разное
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Ученые пришли к выводу, что 15 минут ежедневной физической активности увеличивают продолжительность жизни на три года. При этом каждые последующие 15 минут занятий продолжают оказывать влияние на снижение смертности от разных причин.
Исследованием связи между физической активностью и увеличением продолжительности жизни занимались сотрудники Гарвардского университета. Оно длилось восемь лет. За это время эксперты получили результаты, указавшие на снижение смертности почти на 14% при условии, что человек ежедневно занимался физическими упражнениями по 15 минут.

Кроме того, увеличение продолжительности упражнений продолжало снижать смертность на 4% за каждые дополнительные 15 минут занятий. По словам врача-кардиолога Даниэля Формана, физическая активность не только повышает сопротивляемость к болезням сердечно-сосудистой системы, но и позволяет человеку лучше себя чувствовать и функционировать.

Эксперты отметили, что ежедневная активность не подразумевает выполнение исключительно физических упражнений. Укрепить здоровье удастся даже при пешем туризме или мытье автомобиля.

Источник: profile.ru



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