Продажи новых автомобилей Haval в РФ увеличились на 28% в январе 2021 года

08.02.2021, 11:40, Новости дня

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На российском рынке увеличились продажи китайских автомобилей Haval.

В частности, за первый месяц 2021 года удалось реализовать около 1,5 тысяч машин, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью у отечественных покупателей пользуется модель Haval F7, на который пришлись свыше 650 сделок. На втором месте по уровню спроса остаются паркетники F7x с результатом 425 машин.

Благодаря полученным результатам удалось добиться того, что оба автомобиля вошли в пятерку самых продаваемых китайских кроссоверов на российском рынке. Вместе с тем в 2021 году китайская компания намерена также выпустить еще две модели First Love и обновленный кроссовер H6. Остальные параметры пока остаются неизвестными.