 

Бренд Lexus готовит новый флагманский кроссовер

08.02.2021, 11:40, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Lexus в 2021 году выпустит новый флагманский кроссовер.

В частности, пока разработчики не называют даже примерный срок выход паркетника. Некоторые инсайдеры прогнозируют, что паркетник выступает в качестве преемника для устаревшего внедорожника Lexus LX 570. Однако не исключается, что автомобиль является полностью новой моделью, которая никаким образом не похожа на предшественников.

Также ряд эксперты рассматривают версию, что новый кроссовер получил серийное исполнение ранее показанного концепта LF-1 Limitless, который впервые рассекретили публике в 2018 году. Остальные технические параметры на данный момент остаются засекреченными до официального анонса.



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