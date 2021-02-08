 

Плутон назвали огромной свалкой комет

08.02.2021, 11:40, Новости дня
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Хотя Плутон уже давно не считают полноценной планетой Солнечной системы, внимание ученых к нему, как и обычных любителей астрономии, не ослабевает.

Группа исследователей из США провела очередное исследование, проверив химический состав породы на поверхности Плутона. Ученые пришли к неожиданному для себя выводу о происхождении этой маленькой и очень далекой планеты.

По их версии, Плутон образовался в результате столкновения нескольких комет, став для их обломков настоящей космической свалкой. Подтверждением тому является тот факт, что состав кометы Чурюмова-Герасименко, например, очень схож с веществами, которые в изобилии можно найти на Плутоне. Это не может быть просто совпадением, говорят эксперты.



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