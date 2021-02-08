Мнение: Крымские мстители

08.02.2021, 11:26, Разное

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Под шумок борьбы с протестными настроениями, регионы, похоже, решили свести счеты со старыми оппонентами. Власти Крыма, к примеру, видимо, решили дотянуться до Владимира Гарначука, который был московским муниципальным депутатом, в 2014 году поехал в Крым, работал помошником вице-премьера республики, но потом уволился, стал жестким критиком местных властей, а вскоре был вынужден вернуться в Москву…

Когда узнал, что к Владимиру нагрянули с обыском, подумал, что это связано с московскими протестами. Оказалось, что это оперативное мероприятие в рамках уголовного дела «о клевете».

Нагрянули 12 человек. Следователи по особо важным делами из Крыма, два вооруженных оперативника, МУР, Центр «Э», полиция и специалисты по техническим средствам…

Рассказывает Гарначук:

– Утром, в 7.00, мы их не пустили, потом они пришли в 17 часов, спилили дверь, закончили обыск за полночь. Адвоката на обыск силой не пустили, она стояла под дверью несколько часов и не могла попасть внутрь. Изъяли всю электронику, что была: телефоны, в том числе у детей, жены, компьютер, флешки, накопители, диски с детскими фотографиями — вообще все.

Суть «клеветы», по версии силовиков: в августе 2019 года в группе «Доска позора чиновников Крыма» (ДПЧК) был размещен пост, в котором говорилось, что действующий начальник управления судебного департамента Крыма Керим Акуев может быть причастен к рейдерскому захвату санатория «Парус» неподалеку от замка «Ласточкино гнездо».

Пост был размещен от имени Владимира Гарначука, который в 2014 году уехал работать в Крым, активно развивал движение «Чистый берег», но ушел из правительственной вертикали, разочаровавшись в действиях местных властей, и создал разоблачительное сообщество «Доска позора чиновников Крыма». У группы в фейсбуке более 20 тысяч подписчиков, это одна из самых популярных площадок, резко выступающих с критикой крымских властей (подробности).

История «Паруса» – очень мутная история.

Этот санаторий был передан прокуратуре Крыма еще в те времена, когда надзорное ведомство региона возглавляла Наталья Поклонская. «Парус» был передан прокуратуре Крыма «без права передачи». Но как-то оказался в управление екатеринбургских бизнесменов. А в 2019 году снова сменил владельцев.

Оттуда вышвырнули даже Поклонскую. Вот что она тогда заявила:

«Мы наблюдаем банальное рейдерство под прикрытием крымского суда, вот и все! Я каждый год в этот пансионат старалась приезжать с семьей. Вот я сегодня тоже приехала заселиться, потому что выкупила путевку на себя и ребенка, забронировав ее через туристическую фирму. Но незаконно находящиеся на территории пансионата лица путевку отменили, аннулировали, говорят, мол, мы вас не можем заселить! Самое страшное, что все это делается под эгидой крымского суда! Я видела много рейдерства, много фактов завладения чужим имуществом. Но на сегодняшний день имущество компании «Парус» похищено чоповцами и людьми, которые представляются от судебного департамента Крыма».

отсюда

А виновынм в этой мутной истории оказался Владимир Гарначук…

После обыска его не стали задерживать:

— Сейчас меня отпустили, но вызвали на допрос в Крыму 10 февраля. Я так понимаю, они хотят предъявить мне обвинение уже там. Статус подозреваемого позволит им сделать подписку о невыезде из Крыма. При том отношении, которое ко мне питают власти республики, это может закончиться чем угодно, вплоть до убийства – говорит Гарначук.

На снимках:

После обыска

Владимир Гарначук

На рисунке: Поклонскую выносят из «Паруса»