Бесячие – Личное мнение

08.02.2021, 11:22, Разное

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Я долго думала, какие люди меня бесят больше всего. Мужчины? Нет, я не лесбиянка. Женщины? Тоже нет, с ними можно посплечнить, а потом и поржать над ними. Толстые? Да пусть будет побольше толстых, на их фоне я буду только лучше.

Долго мучилась, чтобы выбрать самую бесячую категорию граждан и написать о ней. Помог случай, летом возле метро увидела примерно такое:



Фото: Соцсети

Что вы видите? Скажу сразу — любой ваш ответ неправильный. Что бы вы ни увидели, будет не то.

Дело не во внешности. Не в росте-весе. Не в цвете волос, не в одежде, и даже причёска — тупой ответ.

Всё дело в запахе. От девушки, которую я встретила, шёл запах немытого тела, хотя, уверена, она была в душе с утра — аккуратно одетая, со свежим макияжем.

Откуда запах? Посмотрите на волосатые ноги женщины. Если они есть на ногах, то есть и выше — вокруг домика и подмышками.

А если там есть волосы — человек воняет. Пять раз в душе и не спасёт с самым вонючим мылом.

Волосы, даже самые короткие, имеют свойство впитывать запах. Через полчаса запах тела неизменно трансформируется в вонь. Воняющие люди, вне зависимости от их пола, роста, веса и других параметров, бесят меня больше всех остальных идиотов.

Жить в XXI веке с растительностью на теле может позволить себе только очень злой человек. Он не любит окружающих, он не любит близких. Он ненавидит и себя, потому что выглядит и пахнет как волосатый кусок говна.

Простите уж за неприкрытую правду, как она есть.

И главное, избавиться ведь от волос сегодня — сущая фигня, стоящая копейки. Современный лазерный аппарат, как в клинике Эпилас, за несколько сеансов решит проблему на годы, если не навсегда.

Лазер убивает волосяные фолликулы. Это не бритва, которая лишь срезает растительность. И не воск, которым вы дерёте волосы со слезами, чтобы они через неделю опять проклюнулись и проросли.

В Эпиласе сейчас и цены доступны каждой, и аппаратура — самая современная. Вы можете найти ближайший салон к вам и, вместо обеда, сбегать и превратиться из полуобезьяны в желанную женщину!

Кстати, Эпилас открыл новый салон на Автозаводской. Вот он — чистенький, новенький, сверкающий даже.

Тут, как и во всех других филиалах Эпиласа, работают настоящие врачи-дерматологи и стоят самые современные аппараты.

Меня бесят больше всего люди, для которых гигиена неведома. Те, кто мог бы выглядеть лощёной женщиной, но ходит и воняет вокруг. Это, на мой взгляд, не только некрасиво, но и подло — в отношении окружающих. Как-будто человек ненавидит всех, а потому нас травит.

Вперёд, приводите себя в порядок! Карантин закончился, пора эволюционировать обратно в людей!

Ну, и помимо избавления от вульгарной растительности, может ещё чего хорошего с собой сделаете — в Эпиласе найдётся много чего.

А кто самый бесячий по-вашему?

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