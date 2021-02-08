 

Бесячие – Личное мнение

08.02.2021, 11:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Я долго думала, какие люди меня бесят больше всего. Мужчины? Нет, я не лесбиянка. Женщины? Тоже нет, с ними можно посплечнить, а потом и поржать над ними. Толстые? Да пусть будет побольше толстых, на их фоне я буду только лучше.

Долго мучилась, чтобы выбрать самую бесячую категорию граждан и написать о ней. Помог случай, летом возле метро увидела примерно такое:


Фото: Соцсети

Что вы видите? Скажу сразу — любой ваш ответ неправильный. Что бы вы ни увидели, будет не то.

Дело не во внешности. Не в росте-весе. Не в цвете волос, не в одежде, и даже причёска — тупой ответ.

Всё дело в запахе. От девушки, которую я встретила, шёл запах немытого тела, хотя, уверена, она была в душе с утра — аккуратно одетая, со свежим макияжем.

Откуда запах? Посмотрите на волосатые ноги женщины. Если они есть на ногах, то есть и выше — вокруг домика и подмышками.

А если там есть волосы — человек воняет. Пять раз в душе и не спасёт с самым вонючим мылом.

Волосы, даже самые короткие, имеют свойство впитывать запах. Через полчаса запах тела неизменно трансформируется в вонь. Воняющие люди, вне зависимости от их пола, роста, веса и других параметров, бесят меня больше всех остальных идиотов.

Жить в XXI веке с растительностью на теле может позволить себе только очень злой человек. Он не любит окружающих, он не любит близких. Он ненавидит и себя, потому что выглядит и пахнет как волосатый кусок говна.

Простите уж за неприкрытую правду, как она есть.

И главное, избавиться ведь от волос сегодня — сущая фигня, стоящая копейки. Современный лазерный аппарат, как в клинике Эпилас, за несколько сеансов решит проблему на годы, если не навсегда.

Лазер убивает волосяные фолликулы. Это не бритва, которая лишь срезает растительность. И не воск, которым вы дерёте волосы со слезами, чтобы они через неделю опять проклюнулись и проросли.

В Эпиласе сейчас и цены доступны каждой, и аппаратура — самая современная. Вы можете найти ближайший салон к вам и, вместо обеда, сбегать и превратиться из полуобезьяны в желанную женщину!

Кстати, Эпилас открыл новый салон на Автозаводской. Вот он — чистенький, новенький, сверкающий даже.

Тут, как и во всех других филиалах Эпиласа, работают настоящие врачи-дерматологи и стоят самые современные аппараты.

Меня бесят больше всего люди, для которых гигиена неведома. Те, кто мог бы выглядеть лощёной женщиной, но ходит и воняет вокруг. Это, на мой взгляд, не только некрасиво, но и подло — в отношении окружающих. Как-будто человек ненавидит всех, а потому нас травит.

Вперёд, приводите себя в порядок! Карантин закончился, пора эволюционировать обратно в людей!

Ну, и помимо избавления от вульгарной растительности, может ещё чего хорошего с собой сделаете — в Эпиласе найдётся много чего.

А кто самый бесячий по-вашему?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Павел Деревянко высказался о появлении полиции на съемках сериала “Беспринципные”: Фигня какая-то

12.01 / “Отбираются варианты”: Российский ученый заявил о наличии в человеческом организме сотен мутаций COVID-19

21.07 / Пожаловавшийся на безденежье Пригожин тайком увез семью в Швейцарию

06.12 / В мире: На войну вакцин отправят туристов

29.09 / Армения ограничила выезд из страны мужчин старше 18 лет

13.09 / Ученые нашли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

21.10 / Алена Рапунцель уже месяц встречается со стриптизером

23.12 / Мнение: Граждане-агенты, блокировка цензоров и смерть “Огонька”

04.11 / Траверспинский зверь

27.10 / Какие глобальные катаклизмы нас ждут впереди?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска