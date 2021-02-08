 

Два москвича попались с наркотиками в Подмосковье

08.02.2021, 11:20, Разное
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При выходе из леса в Московской области полиция задержала двух молодых людей из Москвы. В рюкзаках 20-летних парней нашли лопату, трубки для курения и несколько плиток гашиша общим весов в полкилограмма, передает сайт “Подмосковье сегодня”. При обыске у них в домах нашли еще 645 упаковок с различными наркотиками, материалы для фасовки, весы и другие инструменты.



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