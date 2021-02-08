 

Мнение: Открытое забрало

08.02.2021, 11:02, Разное
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Доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%, что позволит в августе вернуться к жизни "с открытым забралом". Таким мнением с ТАСС поделился в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая вопрос о том, когда стоит ждать возвращения к нормальной, допандемийной жизни.

Лично я очень рад за население планеты. Особенно рад тому, что пресс-секретарь российского президента рассматривает проблему сразу в глобальном масштабе. Однако как обстоят дела в России в плане снятия ограничений, остается неясным. Прекратится ли террор у нас в августе или его продолжат под каким-то предлогом и далее. Из глобальных размышлений российского чиновника ничего подобного не следует.

Вопрос, мягко говоря, непраздный, так как версий будущего озвучено слишком много, чтобы понять, какая из них может быть реальной. В марте прошлого года Путин, нырнув в подвал, вводил "нерабочий режим" буквально на недельку-другую, которые растянулись уже почти на год с неясными перспективами и по сей день. Причем насколько этот "режим" помог в борьбе с вирусом, тоже не совсем понятно. Скорее всего – почти никак не помог, так как заболевание по характеру своего протекания подозрительно похоже на обычное сезонное респираторное заболевание, которое ранее переживалось без нынешних катастрофических последствий.

В конечном итоге всё свелось к "вакцинной гонке" и к баснословным доходам фармацевтических компаний. Как это было уже ранее в период не менее странных "эпидемий" свиного, птичьего гриппа, "атипичной" пневмонии – тогда тоже масштабный психоз, инициированный чиновниками ВОЗ, помог поправить дела Биг Фарме. Правда, тогда обошлось без разрушения экономик и введения карантинных мероприятий.

При этом уже озвучены угрозы повторения нынешней ситуации буквально в течение ближайших двух лет. Нас, как сказано в этих угрозах, ожидает еще более ужасная эпидемия неизвестно чего. И российское рукововдство, похоже, будет реагировать на нее примерно так же, как и на нынешнюю: первое лицо юркнет в подвал, остальные будут нести ахинею.

Источник: Эль Мюрид



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