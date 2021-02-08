 

Следственный комитет изучает сведения о причастности Навального к аварии на Чернобыльской АЭС

08.02.2021, 10:51, Разное
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В распоряжение Следственного комитета поступила информация о возможной причастности блогера Алексея Навального к аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

– Из материала иностранного агента, телеканала ВВС следствию стало известно, что пребывая в несовершеннолетнем возрасте, гражданин РФ Навальный Алексей Анатольевич неоднократно посещал село Новое Залесье в Киевской области и, по сведениям очевидцев, однажды совершил поджог стога сена. Подтвердил свой факт постоянного пребывания на Украине вблизи Чернобыльской зоны и сам Навальный в эфире телеканала «Интер» в 2017 году. Всё вышеизложенное в совокупности с криминальным будущим Навального даёт начат следственную проверку на предмет причастности Наваольного А.А. к аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Отвечая на возможную критику такого решения, Следственный комитет заранее отмечает, что данный вид преступлений не имеет срока давности. Виновные должны быть определены и жёстко наказаны. Также СК напоминает, что Российская Федерация является правонаследницей всего СССР, а не только РСФСР, – говорится в заявлении ведомства.

В случае если вина Навального по статье 358 УК РФ (Экоцид) будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. В исключительном порядке срок будет прибавлен к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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