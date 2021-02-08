 

Шепелев оставил дома беременную жену Тулупову ради горнолыжного курорта

08.02.2021, 10:48, Разное
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Российский ведущий Дмитрий Шепелев оставил беременную жену Екатерину Тулупову дома, а сам отправился отдыхать на горнолыжный курорт. С собой на мужской «уикенд» он взял сына Платона.
Сегодня из-за пандемии коронавируса практически невозможно попасть на горнолыжные курорты в Европе, поэтому фанаты Шепелева предположили, что отдыхать он с сыном Платоном отправился на трассу в России. Телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с ребенком, но точное место отдыха называть не стал.

Подписчики Дмитрия Шепелева похвалили его за правильное воспитание сына, который в будущем обязательно будет благодарен за такое детство. Однако нашлись критики, упрекнувшие телеведущего за то, что он оставил дома в одиночестве свою беременную жену Екатерину Тулупову.

Источник: ovideo.ru



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