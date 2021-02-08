Бузова заявила, что Манукян не хотел от нее детей

08.02.2021, 10:48, Разное

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Известная российская ведущая и певица Ольга Бузова призналась, что Давид Манукян не хотел от нее детей. По словам теледивы, она бы хотела стать мамой, но сделать это сложно, когда желание присутствует только у одного человека в паре.

Две недели назад Ольга Бузова отметила 35-летие. Сразу же после праздника она заявила, что является свободной девушкой. Сначала ведущая отметила, что не собирается распространяться о причинах расставания с Давидом Манукяном, но потом обвинила артиста в изменах и рукоприкладстве.

Ранее Бузова предполагала, что возьмет ребенка из детского дома, если сама не станет мамой до 35 лет. После того, как ведущая отметила юбилей, ей все чаще задают вопросы по поводу возможного усыновления. Пока никаких комментариев на данную тему певица не дает.

В то же время Ольга Бузова не скрывает, что в Давиде Манукяне она видела отца своих будущих детей. Однако желание завести наследников присутствовало только со стороны теледивы.

Источник: bimru.ru