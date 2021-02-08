 

«Тебя становится меньше»: Похудевший Манукян удивил жюри «Танцев со звездами»

08.02.2021, 10:48, Разное
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Блогер Давид Манукян удивил членов жюри проекта «Танцев со звездами» результатами своего похудения. Известно, что бывший возлюбленный Ольги Бузова с момента старта тренировок уже сбросил шесть килограммов.
На минувшем эфире Манукян вышел танцевать танго без повязки, которую носил в результате травмы руки. Вместе с партнершей Дарьей Палей он показал эффектный номер. Артист в новом танце разрушил свое привычное амплуа весельчака, поскольку блогер был максимально сосредоточен и в какой-то мере даже драматичен.

В ходе обсуждения номера Давид Манукян признался, что у каждого в жизни бывают разные моменты, поэтому он не только улыбается, но и грустит. На прошлой недели члены жюри поставили паре низкие оценки, которые стали вызовом. Даве и Дарье Палей важно показать, что они способны на большее.

Ведущий шоу Андрей Малахов отметил, что за последние несколько недель артист сильно похудел. Член жюри Дарья Златопольская в шутку спросила, как к этому относится бабушка Давы. Тот дал понять, что соблюдает диету, поскольку хочет показать отличный результат на шоу. Артист не пропускает тренировки, несмотря на то, что врачи запретили всяческую нагрузку на руку.

Источник: www.youtube.com



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