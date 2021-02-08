Российский ученый напомнил о проблеме космического мусора

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08.02.2021, 10:46, Новости дня
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По мнению директора обсерватории КФУ профессора Юрия Нефедьева, космический мусор вскоре станет мешать запуском новых аппаратов на земную орбиту.

После многочисленных запусков вокруг Земли вращается множество аппаратов, в том числе давно вышедших из строя. Также в ближайшем космосе накопилось немало различных деталей кораблей и спутников, в тот или иной момент оторвавшихся от своей основы.

Каждый из этих предметов летит со скоростью, которая примерно в десять раз больше, чем у автоматной пули. Защититься от них невозможно даже толстой броней. Остается один выход – как-то очистить орбиту от космического мусора. Однако в данный момент ни одна страна мира не способна предложить эффективную технологию, чтобы решить эту задачу.



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