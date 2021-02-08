 

Разработки российских ученых позволят отправить космические зонды поближе к Солнцу

08.02.2021, 10:46, Новости дня
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Представители российской науки сообщили о новых разработках, благодаря которым можно будет создавать более эффективные элементы тепловой защиты для космических кораблей. По словам специалистов, таких материалов нет пока ни у одной другой страны мира.

Исследования проводились в МАИ, уточняют специалисты. Главное преимущество созданных материалов состоит в том, что они позволят космическим зондам подлетать намного ближе к Солнцу, чем это возможно сейчас.

Дополнительной защитой от сверхвысокой температуры должна стать очень высокая скорость, на которой ученые предлагают запускать космические аппараты. Предполагается, что они будут сохранять целостность на расстоянии от светила до восьми радиусов самого Солнца.



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