Костюк проиграла в стартовом круге Australian Open

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08.02.2021, 10:42, Новости дня
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Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла на старте первого в сезоне турнира серии Grand Slam  Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщили на сайте турнира.

Украинка проиграла в двух сетах россиянке Веронике Кудерметовой со счетом 2:6, 6:7.

Костюк еще заявлена в парной сетке соревнований, где она должна выступить в дуэте с белоруской Александрой Саснович.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует на турнире 9 февраля.

Australian Open – один из крупнейших теннисных чемпионатов в мире, он проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк”. В этом году соревнование стартовало 8 февраля и завершится 21 февраля.


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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