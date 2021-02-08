Костюк проиграла в стартовом круге Australian Open

08.02.2021, 10:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла на старте первого в сезоне турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщили на сайте турнира.

Украинка проиграла в двух сетах россиянке Веронике Кудерметовой со счетом 2:6, 6:7.

Костюк еще заявлена в парной сетке соревнований, где она должна выступить в дуэте с белоруской Александрой Саснович.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует на турнире 9 февраля.

Australian Open – один из крупнейших теннисных чемпионатов в мире, он проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк”. В этом году соревнование стартовало 8 февраля и завершится 21 февраля.





—