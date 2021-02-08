Спасатели предупредили об ухудшении погоды по Украине. Ожидаются снегопады и сильный ветер

08.02.2021, 10:42, Новости дня

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила об ухудшении погодных условий 8 февраля. Синоптики прогнозируют в Житомирской, Киевской, Черниговской областях, а также в западных и центральных областях снегопады и метели.

Кроме снегопада по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели и снежные заносы (снежный покров 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см). На Прикарпатье и в южных областях ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, а на Закарпатье сильный дождь. На дорогах гололед.

Спасатели рассказали, что по состоянию на 7.00 утра снег шел в Львовской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областях, а также в Киеве. По информации “Укрэнерго”, населенные пункты от электроэнергии не отключали, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

“С 22.00 7 февраля до 5.00 8 февраля вводилось плановое ограничение движения для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на дорогах государственного значения в Львовской области”, – сообщили в ГСНС.

Из-за сильного снегопада в 8 февраля, во Львове работают все коммунальные службы. В пресс-службе Львовской городской администрации сообщили, что утром работало 93 единицы снегоочистительной техники. Коммунальщики будут работать и в течение дня. В городе выпало 30 см снега, осадки продолжаются.

По словам заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, всего в городе работает 1300 дворников. Проблем с выездом транспорта в том числе трамваев и троллейбусов, в городе нет.

В Киеве коммунальщики с ночи 8 февраля расчищают дороги, говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram. Ночью на дорогах работали 347 единиц спецтехники. К уборке снега привлекли 206 работников в составе 32 бригад по ручной уборке.

Водителей призвали не оставлять автомобили на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Киевлян просят не использовать собственные автомобили во время снегопада, а отдать предпочтение общественному транспорту.

Синоптики прогнозируют сегодня снег и метели по всей территории Украины. В западных, северных и центральных областях выпадет большое количество снега. На юге страны и в Карпатском регионе ожидается мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха от -2 до -7 °С, в северной части до -10 °С мороза, в южных областях и на Прикарпатье 1-6 °С тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 7-12 °С тепла.

В Киевской области обещают снег и метель, на дорогах гололед. Ветер восточный, 7-12 м/с, с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха от -7 до -10 °С.

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