8 февраля главу ОАСК должны принудительно доставить на заседание ВАКС. Сам Вовк заявил, что не намерен выполнять “преступные решения”

08.02.2021, 10:42, Новости дня

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8 февраля председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка должны принудительно доставить на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Информацию об этом подтверждали “РБК-Украина” в ВАКС.

Главе ОАСК планируют избрать меру пресечении по делу о захвате власти, которым занимались детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Решение ВАКС о принудительном приводе в суд сам Вовк назвал в Facebook “странным”.

“Почему странное? Потому что оно абсолютно незаконное сразу по нескольким причинам. Во-первых, есть решение суда о том, что “дело судей” не подследственное НАБУ, а, следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. НАБУ в соответствии с законодательством расследует исключительно коррупцию, а не “захват власти”, – написал глава ОАСК.

Вовк также отметил, что в данном производстве у него нет статуса подозреваемого. При этом он сослался на “соответствующее решение суда” и постановление Верховной Рады.

“В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следственного судьи. Законом не предусмотрен привод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания. Также есть много других процедурных нарушений, на которые придется давать ответ следственному судье. Учитывая это, исполнять явно незаконные, преступные решения я не собираюсь, ведь они не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона”, – заявил глава ОАСК.

Он анонсировал подачу жалоб и заявлений о совершении преступлений “на явно незаконные действия”.

“Не исключаю, что судья ВАКС в этом деле и в дальнейшем не будет соблюдать закон и будет “заинтересованно” рассматривать другие ходатайства НАБУ без моего присутствия. Но и этим нарушением также будет дана правовая оценка”, – отметил Вовк.

Вовк предположил, что “одиозные руководители и детективы НАБУ” могут в третий раз объявить его в розыск.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890033878437148&id=100022916315777

24 декабря 2020 года детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали на допрос 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. Процесс детективы снимали на видео. 3 января они повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен был явиться сегодня в суд к 11.00. Происходящее снова снимали на видео.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным “Украинской правды”, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.

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