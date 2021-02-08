 

Куриная грудка сбежала со стола в ресторане

08.02.2021, 10:34, Разное
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Это очень загадочное видео — кусок разделанной курицы, словно часть зомби, внезапно сбегает из тарелки и прыгает на пол.

Известно, что птицы могут совершать простейшие действия и после обезглавливания, но чтобы почти готовый стейк зашевелился до сих пор никто не видел.

Место и обстоятельства съемки неизвестны: видеозапись появилась в социальной сети Facebook без указания ресторана, в котором случилось происшествие. Подпись к ролику гласит на китайском “еда побежала«и все. Задокументированы случаи, когда недостаточно качественно обезглавленная курица жила несколько недель. В силу простоты центральной нервной системы, для базовых функций их организма достаточно сохранения лишь части ствола мозга. Однако вероятность такого события крайне мала. Также, если птицу только что забили, ее мышцы могли некоторое время сокращаться из-за спонтанных нервных импульсов.



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