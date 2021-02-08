На складе в Москве потушили крупный пожар

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08.02.2021, 10:26, Разное
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В складском ангаре на территории завода масел и красок на Варшавском шоссе на юге Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Тушить его пришлось на протяжении нескольких часов. К ликвидации пламени привлекались в том числе и вертолеты.

Специалисты из лаборатории взяли замеры воздуха. Установлено, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму, передает Пятый канал. Причины возникновения пожара предстоит установить специалистам.



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