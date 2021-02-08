 

Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло почти на 16 тысяч

08.02.2021, 10:26, Разное
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За прошедшие сутки в 85 регионах страны выявили 15 916 новых случаев заражения. Около 10% пациентов не имеют клинических проявлений болезни. 15 881 человек выздоровел, 407 россиян скончались.

Лидером среди регионов по количеству инфицированных внова стала Москва. Прирост в столице составил 1 728. Далее идет Санкт-Петербург, где подтвердили 1 551 новых случай. Тройку замыкает Московская область с 912 больными.

В первой десятке также оказались Нижегородская (465 случаев), Воронежская (368 случаев), Ростовская (359 случаев), Свердловская (301 случай), Самарская (300 случаев) области, Пермский край (274 случая) и Челябинская область (270 случаев).

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 3,98 миллиона россиян. Вылечились и покинули больницы 3,47 миллиона человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 77 068 граждан.

Материал дополняется.



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