Фанатка купила дом Мэрилин Монро и утверждает, что в нем происходят паранормальные явления

08.02.2021, 10:23, Разное

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Девушка из Великобритании так сильно обожала Мэрилин Монро, что сначала решила стать ее копией, а потом переехала в Лос-Анджелес (США) и купила красивый особняк, который когда-то принадлежал Мэрилин Монро. И вскоре она и ее муж стали замечать странные явления.

25-летняя британка Жасмин Чисвелл с юных лет была огромной фанаткой знаменитой голливудской кинозвезды 1950-х Мэрилин Монро. Несколько лет назад Жасмин сделала из себя внешнюю копию Монро и стала вести блог в сети.

Сейчас у Жасмин свыше 600 тысяч подписчиков в Инстаграме, а недавно она прославилась в прессе и на ТВ, заявив, что в ее доме живет призрак Мэрилин Монро.

Этот дом в Лос-Анджелесе в 1950-х годах принадлежал самой Мэрилин и ее краткосрочному супругу Джо Ди Маджо. Жасмин специально приобрела его, чтобы еще более соответствовать своему Монро-стилю.

По словам Жасмин, не успела она вместе со своим мужем обосноваться в этом роскошном голливудском особняке, как в доме стали происходить паранормальные явления. Сначала сама девушка слышала чьи-то шаги и странные голоса в комнатах и коридорах, а потом про это стали рассказывать и ее друзья, гостившие в особняке.

Жасмин говорит, что подобные странные явления происходят постоянно и каждую ночь они слышат за дверью шаги невидимок. А потом нечто стало прикасаться к людям и они отчетливо ощущали эти прикосновения, причем они были нежными, теплыми и "излучали дружелюбную энергию".

Жасмин говорит, что однажды обнаружила, что нечто сожгло ее журнал, а в другом журнале кто-то неизвестный обвел текст фломастером…

Когда Жасмин пригласила в доме медиума-экстрасенса, то та заявила, что в доме все еще живут призраки самой Мэрилин Монро и ее муже Джо Ди Маджо. Правда Жасмин и ее муж далеко не сразу поверили в это.

Сначала они пытались объяснить странности близостью к дороге или проделками домашних питомцев, они даже лично ездили на машине рядом с домом, чтобы проверить, будут ли слышны в их доме шум с дороги. Но они так и не выяснили, откуда идут шум и голоса.

В особняк Монро Жасмин и ее муж переехали три года назад. По профессии Жасмин тоже актриса, раньше она работала в различных детских телешоу канала ВВС. После того, как Жасмин приобрела дом Мэрилин Монро за 2,7 миллиона долларов и стала фотографироваться в образе Монро в бассейне и комнатах дома, ее популярность намного увеличилась.

По словам Жасмин, до покупки дома Монро она никогда не слышала о том, чтобы в нем обитали призраки, и это стало для нее большой неожиданностью. А когда ее муж лично увидел призрака в образе девушки со светлыми волосами, то она убедилась, что в доме и в самом деле обитает призрак Мэрилин Монро.

С точки зрения экстрасенсов, неудивительно, что дух Монро мог "застрять" в этом доме. Тут она прожила не самый лучший свой период, переехав сюда в 1954 году после свадьбы с Ди Маджо и скандально расставшись с ним уже в 1955 году. Вся обстановка в этом доме по прежнему такая, какой она была во времена Монро и в ванной комнате все еще можно найти даже полотенца, которыми пользовалась актриса и ее муж.

Экстрасенсы считают, что призраки часто "цепляются" за любимые вещи и им нравится обитать в той обстановке, какая была у них при жизни.

Между тем этот особняк не единственное место, где видели призрак Мэрилин Монро. Ранее ее неоднократно замечали в номере 1200 отеля Hollywood Roosevelt, где она проводила много времени, находясь в Лос-Анджелесе. По слухам, ее призрак также был замечен в дамской комнате бывшего отеля Knickerbocker, где она и Джо Ди Маджо провели свой медовый месяц.