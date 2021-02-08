На съемках сериала «Острые козырьки» встретили собаку-призрака

08.02.2021, 10:19, Разное

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Во время съемок шестого (последнего) сезона британского сериала "Острые козырьки" о бандитах 1920-х годов, съемки ночной смены в старинном поместье сорвал жуткий лай загадочной собаки, которой так и не обнаружили.

Когда актеры и съемочная группа популярного сериала "Острые козырьки" находилась в поместье Арли-Холл в Чешире, Англия, снимая новый сезон, они столкнулись с неожиданным и жутким явлением.

Прямо во время съемок одной из серий, сюжет которой проходил внутри особняка, некоторые члены группы услышали громкий собачий лай, доносящийся из бокового коридора.

Казалось бы, обычный случайный сбой из-за чьей-то несдержанной собаки, но проблема в том, что, как сообщается, никаких собак рядом не было. То есть никто из членов съемочной группы не принес с собой собаку, и собак не было у работников поместья. Позже никаких собак в доме тоже не обнаружили.

А потом кто-то вспомнил легенду, которая была связана с этим старинным поместьем, которое начали строить еще в 15 веке, а закончили в середине 19 века.

Согласно этой легенде, около ста лет назад тогдашний владелец поместья был убит своей собственной собакой, которая напала на него, ошибочно приняв за грабителя, так как мужчина был одет в новый костюм. На крики владельца прибежал местный егерь, который застрелил собаку, но было уже поздно.

Говорили, что владельца поместья так и похоронили в том же костюме и с этой же собакой вместе, бок о бок. Однако если хозяин дома благополучно упокоился с миром, то его собака стала призраком и теперь пытается напасть на всех людей, которые носят бороду, как ее владелец, или одежду, похожую на костюм егеря.

Действие сериала "Острые козырьки" происходит в Англии начала ХХ века и актеры в нем одеты в соответствующие костюмы, то есть практически в такие костюмы, которые могли носить погибший хозяин поместья или егерь. Главные роли в сериале играют актеры Киллиан Мерфи, Сэм Нил, Эдриен Броуди и Аннабелль Уоллес.

Как сообщают СМИ, эту историю о собаке-призраке поведал журналистам анонимный источник, который предположительно является одним из членов съемочной группы или актером из массовки. Он рассказал следующее:

"В это время шли съемки сцены с участием Томми Шелби – персонажа Киллиана Мерфи, и Киллану пришлось особо постараться, чтобы не показать свой страх. Это выглядело забавно, с учетом, что он был одет в костюм, который похож на тот, что мог носить егерь. Есть определенная ирония в том, что этих гангстеров, размахивающих оружием и убивающих людей, может напугать собака".

Лай собаки в доме казался особенно жутким, потому, что снималась ночная сцена и в коридорах было очень темно. Далее источник поведал, что кроме его и Мерфи лай призрачной собаки слышали и другие члены съемочной группы и тоже нашли его жутким.

Съемки шестого (последнего) сезона "Острых козырьков" стартовали в январе 2021 года после многомесячных задержек из-за пандемии коронавируса.