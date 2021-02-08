В РФ выявили 16 тыс. новых случаев коронавируса

08.02.2021, 10:06, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлено 15 916 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1728, Санкт-Петербурге – 1551, Московской области – 912. Всего в стране выявлен 3 983 197 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 472 091 человек, из них 15 881 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 407 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончался 77 068 человек.

Накануне, 7 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 048. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 132.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.