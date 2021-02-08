Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке с экс-служащим компании по производству конопли

08.02.2021, 10:06, Разное

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Осенью 2019 года Эмма Уотсон была замечена на ланче с таинственным незнакомцем в одном из кафе Лондона. Многие сочли бы это за дружескую встречу, если бы молодые люди не начали целоваться прямо у входа в кафе. Рассекретить парня тогда не вышло, да и история сошла на нет – больше в его компании Уотсон не замечали, но, как оказалось, отношения пары не прекратились. Весной 2019 года СМИ рассекретили имя загадочного незнакомца – его зовут Лео Робинтон, он бизнесмен, а в прошлом работал в лос-анджелесской компании по производству каннабиса.

Эмма Уотсон

Эмма и Лео сделали все возможное, чтобы сохранить конфиденциальность своих отношений. Когда их сфотографировали во время поцелуя, Лео удалил все аккаунты в соцсетях, пытаясь оградить от внимания себя и свою девушку,

— рассказали западные инсайдеры. Но теперь, если верить источникам Daily Mail, отношения пары вышли на новый уровень – они помолвлены, о чем журналистам красноречиво “рассказало” кольцо на безымянном пальце 30-летней актрисы, которое было замечено папарацци после поездки Лео и Эммы в Мексику. Сама звезда “Гарри Поттера” и “Маленьких женщин” эту новость не комментировала, но, зная ее скрытную натуру, это вряд ли в ближайшем будущем произойдет.

Лео Робинтон

Напомним, ранее Уотсон встречалась со старшим менеджером компании Medallia Уиллом Мак Найтом, с актером Кордом Оверстритом, с основателем латиноамерикаснкой версии Uber Бренданом Уолласом. В мае 2019 года Эмма также была замечена с младшим братом Алиши Киз – Коулом Куком, а в августе – с неким парнем по имени Доминик. Но, как мы видим, эти отношения сошли на нет.