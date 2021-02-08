Найден новый препарат против коронавируса

08.02.2021, 9:56, Разное

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Ученые в ходе проведения исследования нашли эффективное средство против коронавируса. Отмечается, что препарат помогает людям с мягким или же умеренным COVID-19. Клинические испытания показали, что пегинтерферон-лямбда обладает отличной противовирусной защитой.

В исследовании специалистов согласились принять участие 60 человек. Авторы научной работы посредством случайной выборки разделили их на две группы. Тесты продолжались в течение семи дней после появления первой симптоматики или же получения положительного теста на COVID-19. Экспериментальная группа получала новый препарат в виде подкожной инъекции, а второй давали плацебо.

Отмечается, что у пациентов, которым вводили пегинтерферон, сильнее уменьшился уровень коронавирусной РНК по сравнению со второй группой испытуемых. На седьмой день научной работы у 80% человек, входивших в экспериментальную группу, вирусная нагрузка упала за пределы первоначально обнаруживаемого уровня. Препарат помог ускорить очищение организма и его восстановление. Сам же процесс выздоровления проходил одинаково в обеих группах.

Пегинтерферон помог пациентам избавиться от респираторных симптомов. Этот факт является очень важным, поскольку вирусная нагрузка тесно коррелирует с тяжелыми случаями протекания инфекции.

Источник: lenta.ru