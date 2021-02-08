Модель Toyota Land Cruiser 200 пользуется высоким спросом в США

08.02.2021, 9:54, Новости дня

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С момента объявления об уходе японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200 с американского рынка, зафиксирован высокий спрос на автомобиль.

Вместе с тем аналитики констатировали, что уровень продаж увеличился втрое по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в конце 2020 года представители бренда анонсировали, что из-за недостаточного количества сделок внедорожник Toyota Land Cruiser 200 покинет американский рынок. Вместе с тем преемник Toyota Land Cruiser 300 вряд ли сможет поступит в качестве преемника.

Указано, что в первом месяце наступившего года продали порядка 689 машин Toyota Land Cruiser 200, что свидетельствует о резком увеличении спроса. Кроме того, начальная стоимость на японский внедорожник в США составляет 86 тысяч долларов. Под капотом применен 5,7-литровый двигатель на 380 л.с. мощности.