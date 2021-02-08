 

Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 14 человек

08.02.2021, 9:50, Новости дня
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Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которое произошло 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, составляет уже по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил телеканал NDTV, ссылаясь на данные местных властей.

Около 170 человек считаются пропавшими без вести.

Ледник сошел на севере Индии, повредив дамбу и спровоцировав серьезное наводнение. Вода смыла мост и поставила под угрозу жизнь людей, живущих на берегах реки Дхаулиганга. Ранее пропавшими без вести считалось около 150 человек, а погибшими 10.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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