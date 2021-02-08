В Днепре трамвай сошел с рельсов, есть пострадавшая

08.02.2021, 9:50, Новости дня

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В Днепре 7 февраля на площади Старомостовий трамвай маршрута №1 сошел с рельсов, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

По информации мэрии, 63-летнюю женщину лечат в клиническом объединении скорой медицинской помощи. Ее доставили с переломами локтевого отростка и голеностопного сустава.

“После лечения проблем из-за полученной травмы у нее не будет”, – заявил заведующий травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи Виктор Федченко.

В мэрии пообещали оплатить все расходы на лечение и реабилитацию пострадавшей. Причины аварии пока не сообщаются.

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